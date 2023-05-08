Топ интереснейших фактов о самых известных бизнесменах

Дональд Трамп — бизнесмен и 45-й президент США, герой двух звёзд на Голливудской аллее славы и владелец недвижимости на Манхэттене.

Илон Маск является большим фанатом комиксов и научной фантастики.

Марк Цукерберг когда-то создал программу для компьютера, которая могла распознавать голос и дверной звонок и подбирать музыку под настроение гостей.

Уоррен Баффетт — бывший сторонник криптовалют, который недавно призвал людей не инвестировать в биткоины.

Джефф Безос ездит на работу на своей первой машине, Honda Accord 1996 года выпуска.

Ларри Пейдж и Сергей Брин назвали свой поисковой движок "Google" по аналогии со словом "Гудзон", который использовали для описания большого объема информации.

Ричард Брэнсон пытался поставить мировой рекорд на самолете Virgin Atlantic, летевшем от Токио до Лондона только на био-топливе.

Билл Гейтс известен своей страстью к чтению книг и прочитал более 50 книг в год, что помогает ему принимать обоснованные решения в бизнесе.

Марк Цукерберг пережил серьезную аварию на мопеде во время отпуска на Бали, что побудило его задуматься о безопасности на дорогах и создать благотворительный фонд для борьбы с транспортными происшествиями.

Уоррен Баффетт никогда не владел смартфоном и продолжает общаться со своими бизнес-партнерами через древний сенсорный телефон с кнопками.

Ричард Брэнсон создал свою первую компанию в возрасте 16 лет, продавая рассаду на улицах Лондона.

Дональд Трамп считается одним из самых экстравагантных бизнесменов, который потратил около 100 миллионов долларов на роскошную центральную лестницу в своем казино.

Стив Джобс был интенсивным практикующим буддистом и выступал за применение медитации в бизнесе.

Марк Кубан владеет баскетбольной командой Dallas Mavericks, является инвестором и тренером в телешоу Shark Tank и вступил в гонку за пост президента США.

Илон Маск вырос в Южной Африке и в молодости продавал живые кроликов в качестве дополнительного заработка.

Ларри Пейдж и Сергей Брин летали с бумажным самолетиком в качестве бренда Google в своих первых рекламных кампаниях.

Марк Цукерберг является фундаменталистом в построении своих проектов, что показывается в его личных hermetic проектах.

Билл Гейтс владеет редкой "просмотровой капсулой" от Роджера Шварцберга, позволяющей путешествовать внутри 3D-изображений.

Ларри Эллисон – основатель Oracle, который был заявлен мертвым после бурного путешествия на морской яхте в 1991 году, но вскоре явился к жизни и сказал, что общался с выбритыми дельфинами.

Бернар Арно – бывший глава компании LVMH, его имущество составляет более $76 млрд, выступал в кинофильме «Дьявол носит Prada».

Алан Маск – младший брат Илона Маска, создатель Zip 2, торгующей информацией о фирмах.

Ингвар Кампрад – создатель IKEA, построил первую мебель в стиле IKEA для своего дома в возрасте 17 лет.

Амиран Сультана – основатель компании ASA Ventures, которое включает AngelHack и ZAZ Ventures.

Илай Бродски – основатель Better Place, который пытался создать сеть зарядок для электромобилей, но не добился успеха.

Чарли Мангер – партнер Уоррена Баффетта в Berkshire Hathaway, получающий только $100 000 в год за свою работу в компании.

Шелдон Адельсон – основатель компании Las Vegas Sands, который начал свою карьеру в коммерческой недвижимости, покупая небольшие магазины в Бостоне.

Тони Хейс – CEO компании Lyft, который начинал с продажи журналов в своей молодости.

Маса Юси – CEO компании SoftBank, который стал миллиардером, создав систему рекламы на мобильных телефонах путем копирования идеи из Кореи.

Майк Блумберг – основатель Bloomberg L.P. и бывший мэр Нью-Йорка, который когда-то работал на Wall Street, но уволился, чтобы создать свой бизнес.

Ричард Шульц – основатель Starbucks, который до этого работал в компании Xerox и стал истинным поклонником кафе после путешествия в Италию.

Джим Касевилла – основатель Square, который с 14 лет работал на сортировке почты перед тем, как начать свой бизнес.

Фернандо Алонсо – основатель MercadoLibre, который начал свою карьеру на Wall Street, но затем вернулся в свою родную Аргентину, чтобы создать свой интернет-бизнес.

Ли Янхонг – основатель Tencent, который начал свой путь в бизнесе с создания программ для ICQ.

Сьюзан Ву – CEO компании YouTube, которая ранее работала на Google. Она является первой женщиной, занявшей кресло главного исполнительного директора YouTube.

Джек Ма – основатель Alibaba Group, который рассказывал по-английски в течение 9 лет в китайской туристической индустрии, прежде чем начать свой бизнес в интернете.

Дрю Хьюстон – основатель и CEO Dropbox, который ранее работал программистом в разных компаниях, в том числе в Bit9, с основателями которой он затем основал Dropbox.

Ребекка Минкoфф – основатель и креативный директор Rebecca Minkoff, одной из крупнейших женских марок в мире, родилась и выросла в Сан-Диего, но переехала в Нью-Йорк, чтобы основать свой бизнес.

Алисия Лью – CEO Airbnb, заранее зарезервировала недельную аренду на Airbnb для своих родителей на Каракумской трассе в Туркменистане, и они вернулись в США без проблем.

Эндрю Мэйс – основатель Groupon, начал свою карьеру в театре и радио, прежде чем начать работать в маркетинге.

Адам Лиссауэр – основатель The Honest Company, начал карьеру в компании Mattel, производящей игрушки, перед тем, как основать свой бизнес по производству экологически чистых товаров.