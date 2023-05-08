Знаки "мужчина" и "женщина" наиболее часто используются на сайтах знакомств и в гороскопах

Знак "мужчина" представляет собой астрологический символ планеты Марс, а круг и стрела могут символизировать щит и копье, оружие бога войны Марса.

Знак "женщина" связан с зеркалом или женским ожерельем и символизирует богиню Венеру, древнеримскую богиню любви.

Хотя эти символы имеют древнее происхождение и были использованы в астрономии и алхимии, в наше время они получили широкое распространение в культуре, включая использование на сайтах знакомств и в гороскопах.