Зеленский провел параллели с капитуляцией нацистской Германии и упразднил День Победы

12:09 2023-05-08

В 78-ю годовщину капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне президент Украины Владимир Зеленский предсказал аналогичное поражение России.

«И все старые пороки, которые возвращает современная Россия, будут разгромлены так же, как был разгромлен нацизм», — сказал Зеленский в своем выступлении в понедельник.

«Мы еще не знаем дату нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, для всей Европы, для всего свободного мира»,— добавил он.

В то же время Зеленский представил законопроект, согласно которому празднование капитуляции Германии официально переносится на 8 мая.

Тем самым Украина дистанцируется от советской традиции и от России, где День Победы отмечается 9 мая.

В будущем Украина должна почтить память жертв Второй мировой войны вместе со «свободным миром», заявил Зеленский.

Он также почтил память восьми миллионов украинцев, погибших в 1939-45 годах.

В то же время он подписал указ, согласно которому в будущем 9 мая должно отмечаться в Украине, как и в Евросоюзе, как День Европы.