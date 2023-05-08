Зеленский провел параллели с капитуляцией нацистской Германии и упразднил День Победы

«И все старые пороки, которые возвращает современная Россия, будут разгромлены так же, как был разгромлен нацизм», — сказал Зеленский в своем выступлении в понедельник.

«Мы еще не знаем дату нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, для всей Европы, для всего свободного мира»,— добавил он.

В то же время Зеленский представил законопроект, согласно которому празднование капитуляции Германии официально переносится на 8 мая.

Тем самым Украина дистанцируется от советской традиции и от России, где День Победы отмечается 9 мая.

В будущем Украина должна почтить память жертв Второй мировой войны вместе со «свободным миром», заявил Зеленский.

Он также почтил память восьми миллионов украинцев, погибших в 1939-45 годах.

В то же время он подписал указ, согласно которому в будущем 9 мая должно отмечаться в Украине, как и в Евросоюзе, как День Европы.