Египетский макияж для глаз был ярким и вызывающим

Хотя сегодня мы используем не настолько экстремальный макияж для глаз, как древние египтяне, можно с уверенностью сказать, что этот вид макияжа глаз по-прежнему влияет на сегодняшние тенденции красоты - от моды на стрелки карандашом 60-х годов до современной самого экстремального гламурного макияжа.

Интересный факт - у египтян для такого тяжелого макияжа была практическая причина: он помогал им уменьшать блики солнца, попавшие им на лицо.