Причины, по которым внутри томатов могут прорастать семена

Многие западные селекционеры выводят гибриды томатов раннего окрашивания. По сути помидоры зеленые, не созрели, а цвет красный. Это для промышленного масштаба, для продажи в магазинах.

Наверное многие замечают какие резиновые магазинные помидоры без вкуса и аромата. Внешне они созревшие, а внутри зеленые. Чаще всего такие томаты, теряющие свои ингибирующие соединения и прорастают.

Многие из нас сталкивались с таким. Купили в магазине помидоры, разрезали, а внутри проклюнутые семена, в некоторых случаях даже бледно зеленые росточки.

Брезговать не стоит, это же пророщенные семена, проростки. Многие употребляют в пищу пророщенную пшеницу и другие злаковые, значит точно не опасно.