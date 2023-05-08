Вход в музеи РБ будет бесплатным в День Победы

Информация о том, что 9 мая жители Беларуси смогут посетить все государственные музеи бесплатно, размещена на сайте Министерства культуры.

В День Победы в белорусских музеях состоится культурно-патриотическая акция "Никто не забыт, ничто не забыто" республиканского масштаба.

Денег за экскурсию и посещение музеев в этот день никто брать не будет. Конечно, это не касается коммерческих выставок.

Несовершеннолетние до 11 лет вправе посещать выставки только в сопровождении взрослых.

Организаторы убеждены, что такой подход поможет привлечь белорусов в музеи, повысив уровень многих относительно истории своего народа и страны.