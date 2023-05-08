Коко Шанель была нацистской шпионкой, невероятным дизайнером и влиятельным человеком

Отказ от корсета, превращение черного цвета в повседневный, бижутерия, синтетические ароматы в парфюмерии, список можно продолжать бесконечно.

Но она была нацистской шпионкой. Коко была отъявленной антисемиткой, как и многие другие представители европейской элиты 30-х годов.

Она встречалась с несколькими ошеломляюще богатыми британскими аристократами, и все они сидели и обсуждали Сионские протоколы, пытались выяснить, не являются ли члены королевской семьи тайными евреями, и т. д.

Когда началась война, два брата-еврея, управлявшие ее парфюмерной империей (она же Chanel No 5, самые продаваемые духи в мире тогда и сейчас), были вынуждены бежать в США в поисках безопасности.

Написала нацистам письмо с просьбой передать право собственности ей, хорошей арийке, чтобы она могла заработать больше денег.

Шанель была арестована всего через несколько дней после освобождения Парижа – абсолютно все в городе знали, чем она занималась и с кем, – но за отсутствие доказательств ее отпустили.

Широко распространено мнение, что в дело вмешался лично Уинстон Черчилль. Возможно, потому, что они были близкими друзьями на протяжении десятилетий.