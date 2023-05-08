Анна Заворотнюк пожаловалась, что пережила насилие в детстве, которое долго не могла пережить

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как пережила насилие, когда была еще девочкой.

Модель не стала скрывать, что это событие стало для нее трагедией.

Речь идет о физическом насилии, когда Анну ударили по спине ремнем не один раз. Блогер призналась, что пережить такое отношение к себе ей удалось очень нескоро.

Ребенок не понимал языка силы, так как для нее это было впервые. Не боль мучила девочку, а бесконечная обида от полнейшего непонимания, почему с ней так поступили.

Напомним, младшая Заворотнюк проживает сейчас в Дубае с мужем, несмотря на то, что в РФ болеет мать.