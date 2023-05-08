Дачник со стажем объяснил причину гниения лука на огородной грядке

Одна из таких проблем - гниение лука прямо на грядке. С чем это может быть связано? Причин может быть несколько.

Такое случается если растения посадили в затененное место, где очень мало солнечного света. Вторая причина - чрезмерный полив, из-за чего жидкость в земле застаивается.

Загнить лук может при несоблюдении требований севооборота. И, наконец, гнили нередко появляются под воздействием вредителей и заболеваний.

Помочь растению можно, для этого следует убрать весь лук с признаками загнивания.

Затем изымается верхний пласт земли, остальной грунт обрабатывается препаратами от грибковых инфекций и вредных насекомых.

Профилактические меры против гниения лука: ответственно подходить к выбору севка, покупать и отбирать к посеву только качественный материал.

Перед высадкой лук всегда дезинфицируем марганцевым раствором.

Место для выращивания выбираем солнечное, лучше не в низине, следим за режимом полива. Не высаживаем лук на одном месте несколько лет подряд.