Бледанс не смогла сдержать слез, говоря о смерти своего экранного мужа Тютрюмова

Эвелина Бледанс была шокирована информацией о кончине своего коллеги Александра Тютрюмова.

В своем блоге звезда экрана и сцены разместила видео, где сообщила подписчикам о своей дружбе и сотрудничестве с ныне покойным актером.

Артистка призналась, что чувствует себя так будто умер ее муж по той причине, что вместе с Александром Эвелина объездила кучу городов, выступая с ним на одной сцене в постановках, где они играли семейную пару.

Бледанс рассказала, что несколько недель назад они были на гастролях вместе, а сейчас его уже нет на свете.

Актриса назвала актера очень добрым, веселым человеком и настоящим джентльменом.