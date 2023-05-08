Семена петрушки быстро взойдут, если избавить их от эфирной оболочки

Чтобы петрушка радовала прекрасным урожаем, быстро и дружно всходила, нужно выполнить несколько условий при ее посеве.

Грядку для посева необходимо подготовить на открытом и хорошо проветриваемом месте, предварительно подкормить и подрыхлить. Для этого в землю добавляется два ведра компоста и полведра перегноя, а также речной песок на глаз - для рыхлости.

После этого грядку нужно пролить розовым раствором марганцовки для обеззараживания и на неделю накрыть ее пленкой. Когда воздух стабильно прогреется до +15 градусов, можно высеять на грядку семена петрушки и снова накрыть посадки пленкой.

Категорически не рекомендуется сажать петрушку в низинах, так как эта культура загнивает от большого количества влаги. Она любит влажную, но обязательно теплую землю. Эфирная оболочка, которой покрыты семена петрушки, растворяется только в теплой земле.

Эфирную оболочку семян можно разрушить, предварительно замочив их на 15 минут в водке или 3 % растворе перекиси водорода. После этого необходимо промыть их теплой водой.

После такой подготовки всходы проклюнутся уже через две недели, и вырастет много сочной зелени.