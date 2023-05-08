Звезда Бумера и Следствие ведут знатоки Виктор Шуляковский скончался в 77 лет

Ведущий актер театра на Таганке Виктор Шуляковский трудился в храме искусств на протяжении 40 лет. Последней его работой стала постановка Юрия Любимова "Мастер и Маргарита".
Знаменитости не стало 7 мая. А было актеру 77 лет. Пресс-служба театра сообщила печальную новость.
О причинах кончины звезды сцены, как и о дате и месте прощания с артистом, информация пока отсутствует.
В фильмографии знаменитости числятся такие известные проекты, как "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Мертвые души", "Бумер. Фильм второй" и многие другие.
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