Звезда Бумера и Следствие ведут знатоки Виктор Шуляковский скончался в 77 лет

Ведущий актер театра на Таганке Виктор Шуляковский трудился в храме искусств на протяжении 40 лет. Последней его работой стала постановка Юрия Любимова "Мастер и Маргарита".

Знаменитости не стало 7 мая. А было актеру 77 лет. Пресс-служба театра сообщила печальную новость.

О причинах кончины звезды сцены, как и о дате и месте прощания с артистом, информация пока отсутствует.

В фильмографии знаменитости числятся такие известные проекты, как "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Мертвые души", "Бумер. Фильм второй" и многие другие.