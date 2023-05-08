Бывалый огородник научил приманивать пчел на участок для опыления растений

Больше всех ценят пчел дачники, которые разводят на огороде опыляемые сорта и гибриды. Но пчелки не всегда летят туда, куда надо садоводам.
В таком случае их следует приманить. Как это сделать?
Готовим сахарный сироп, который для пчел - любимое лакомство. На литр воды добавляем 4-5 столовых ложек сахара.
Наливаем угощение в блюдца и разносим их туда, где надо привлечь пчел.
Прилетевшие пчелы - это еще половина дела. Их нужно направить на конкретные огородные культуры.
В блюдца с сиропом надо положить цветки того растения, которое нужно опылить. Если это огурцы, то кладем огуречный цветок.
В этом случае сироп пропитается ароматом цветка, и пчелы будут целенаправленно искать на огороде именно огуречные цветы.
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