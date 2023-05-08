Резкие весенние перепады погоды сказываются на урожайности малины

Если весенняя температура нестабильна и потепление периодически сменяется похолоданием, это очень вредно для малины.

Корни этой садовой культуры находятся близко к поверхности почвы, примерно на глубине 30 см, и поэтому быстро вымерзают при малейших заморозках.

Чтобы это предотвратить, нужно укрыть отростки малины мульчой. Она не только выполняет функцию теплого одеяла, но также удерживает влагу в земле и снижает количество малиновых отпрысков.

Мульчировать малинник нужно сразу после внесения первых минеральных удобрений. В качестве мульчи хорошо подойдет шелуха подсолнечника, опилки, соломистый навоз, а также торф.

Под каждое растение необходимо высыпать слой мульчи толщиной 5 сантиметров. Это защитит растения от перемерзания и в дальнейшем поспособствует обильному урожаю.