Райкин опасался, что Сталин отправит его на расстрел, однако вождь наоборот проявил к артисту симпатию

С возмущением старший мужчина говорил Аркадию, что евреи не могут быть клоунами, да никогда такого и не произойдет. Но, будущая звезда, обладала невероятным упрямством, и отцу пришлось принять выбор сына и понять, что тот никогда не будет медиком.

В 30-х годах прошлого века многих знаменитых людей репрессировали, расстреливали, поэтому юморист тоже боялся за свою жизнь и благополучие семьи.

Однажды коллега Аркадия в шутку сказал: Что неужели мы такие ничтожные, что не заслуживаем даже казни.

Однако Сталин очень ценил и уважал качественный юмор и талантливых юмористов. Поэтому Райкину Иосиф Виссарионович благоволил, это выражалось, например, в приглашении выступить перед элитой советского общества в 1939 году.

В конце своего выступления, где мужчина шутил на актуальные тому времени темы, вождь Советского Союза даже поднял за него тост, со словами, что требуется побольше качественных юмористов.