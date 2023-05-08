Ядерное соглашение: Иран призывает Запад прекратить «прокрастинировать»

«Заключение соглашения возможно как технически, так и политически», заявил журналистам официальный представитель МИД Насер Канани.

По мнению Ирана, другие участники соглашения, прежде всего США, должны продемонстрировать «свою политическую решимость» возобновить действие пакта, известного под аббревиатурой JCPOA, заключенного в 2015 году, а затем осужденного президентом США Дональдом Трампом 8 мая 2018 года.

Пять лет спустя продолжаются трудоемкие переговоры между Ираном и крупными державами, подписавшими соглашение 2015 г. (Китай, Россия, США, Германия, Великобритания, Франция).