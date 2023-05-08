Униженный принц Гарри не остался на концерте в честь коронации Карла 3

В субботу, 6 мая, состоялась наконец коронация Карла 3. После исторического события состоялся концерт, где выступили знаменитости, а принца Гарри на мероприятии в честь отца не было.

Сразу после торжественной части наследник направился в аэропорт. Он даже не поздоровался со страшим братом Уильямом и своим родителем.

Дело в том, что Гарри не позволили надеть военную форму и посадили в третьем ряду, запретив участвовать в официальной части события.

Королевский отпрыск повел себя примерно также, как его родные. На концерте в честь отца он не остался и не перекинулся с ним, как и с принцем Уильямом хотя бы парой слов, хотя с более дальними родственниками, прибывшими на мероприятие, непринужденно общался.