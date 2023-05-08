Культуры, которые рекомендуется высаживать рядом с чесноком

Для томатов чеснок очень выгодный сосед. Тля, паутинный клещ и белокрылка чеснок не выносят, поэтому и помидоры будут защищены от этих вредителей. также на помидоры уменьшится воздействие ржавчины и фитофторы. А благодаря соседству с томатами сам чеснок будет меньше страдать от парши. Культуры желательно высаживать на расстоянии от полуметра одна от другой.

Соседство с чесноком для огурцов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны огурцы могут замедляться в развитии, с другой стороны появится неплохая защита от тли медведки и бактериоза. Но расстояние между огурцами и чесноком меньше 50 см в любом случае недопустимо.

Капусту вообще рекомендуется высаживать с чесноком совместно. Это дает капусте защиту от гусениц, тли и блошек. А также повышает общий иммунитет капусты. Правда крупными головки чеснока при такой посадке не вырастут.

Прекрасные результаты соседства получаются у моркови и чеснока. Эти растения делают одно другое здоровее, плюс морковь получает защиту от вредителей. а сажать и убирать эти культуры можно совместно и одновременно.