Симоньян призналась, почему не хотела выходить замуж до прошлого года, хотя встречается с Кеосаяном уже 10 лет и давно родила от него

Маргарита Симоньян состоит в официальном браке с режиссером Тиграном Кеосаяном совсем недавно. До этого знаменитости просто жили вместе, не оформляя отношений официально.

Она объяснила, по какой причине не хотела идти в ЗАГС раньше.

Журналистка не стала скрывать, что такой подход к совместному проживанию с мужчиной связан с ее взглядом на мир.

Она заметила в интервью телевизионному каналу "СПАС", что любовь и страсть обязательно проходят, так как это вопрос времени.

Интересно, что пара Симоньян-Кеосаян "существует" с 2012 года, но официально оформлены отношения были только в минувшем году. У "молодоженов" есть дети.