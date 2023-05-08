Симоньян призналась, почему не хотела выходить замуж до прошлого года, хотя встречается с Кеосаяном уже 10 лет и давно родила от него

15:45 2023-05-08

Журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала причины того, почему не хотела ставить штамп в паспорте.

Маргарита Симоньян состоит в официальном браке с режиссером Тиграном Кеосаяном совсем недавно. До этого знаменитости просто жили вместе, не оформляя отношений официально.

Она объяснила, по какой причине не хотела идти в ЗАГС раньше.

Журналистка не стала скрывать, что такой подход к совместному проживанию с мужчиной связан с ее взглядом на мир.

Она заметила в интервью телевизионному каналу "СПАС", что любовь и страсть обязательно проходят, так как это вопрос времени.

Интересно, что пара Симоньян-Кеосаян "существует" с 2012 года, но официально оформлены отношения были только в минувшем году. У "молодоженов" есть дети.

Показать следующие комментарии
Фото