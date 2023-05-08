В Хартуме орудуют мародёры, а поавительственные войска грабят банки

16:09 2023-05-08

Сообщения из столицы Судана Хартума свидетельствуют о том, что мародерство стало настолько серьезной проблемой, что вызывает нехватку предметов первой необходимости.

Врач рассказал Би-би-си, что преступная группировка, вооруженная ножами и пистолетами, ночью пыталась ворваться в его больницу, пока соперничающие военные группировки продолжают бороться за контроль над городом.

Военные силы оперативной поддержки были замечены грабящими банки.

Помимо разрушений, вызванных авиаударами и столкновениями между противоборствующими силами, в Хартуме появились тревожные признаки анархии.

Обе стороны ведут переговоры в саудовском городе Джидда, чтобы обеспечить доставку грузов гражданским лицам и раздачу гуманитарной помощи, но они пока не достигли мирного решения конфликта.