Шакира посетила Miami Grand Prix "Формулы-1" в обществе Тома Круза

2 дня назад Шакиру признали женщиной года на церемонии Billboard Latin Women In Music, о чем информирует Рамблер.

Во время своей речи на мероприятии она произнесла, что неважно верны тебе или не, явно имея в виду своего бывшего мужа, футболиста Жерара Пике, важнее оставаться верной самой себе.

7 мая Шакира поразила общественность тем, что прибыла на Miami Grand Prix "Формулы-1" в компании голливудского актера Тома Круза.

Примечательно, что последний пропустил ради общения с колумбийской исполнительницей коронацию своего друга Карла 3, лишь отослав тому поздравление.