Опальные Pussy Riot выступят на 20-м кинофестивале в Нейсе

Он откроется сюрреалистической трагикомедией «Фрэнки Пять Звезд» о поисках себя в Театре Герхарта-Гауптмана в Циттау.

После церемонии награждения российская группа Pussy Riot сыграет под открытым небом в холодильной камере в Гёрлице, Как сообщили организаторы в понедельник.

На этот раз серия фокусов посвящена политическому и социальному наследию бывшего Советского Союза.

Будет проводиться показ фильмов о политической, социальной и экономической жизни, от интеллектуальных дебатов до повседневной жизни.

Выставка Федерального фонда переоценки диктатуры СЕПГ будет представлять «Постсоветские миры».