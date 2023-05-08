Авербух сообщил последние новости о состоянии здоровья Костомарова

Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться, чем поделился его коллега Илья Авербух.

Сообщая о финансовой поддержке, во имя чего проводится тур по городам РФ "Ледниковый период. Снова вместе.".

Авербух подчеркнул, что со зрителей никто денег не собирает. Все, что направляется в помощь, - это сугубо личная инициатива продюсера проекта, которым является фигурист.

Тренер по фигурному катанию сообщил, что он и коллеги поддерживают Костомарова и его жену Оксану Домнину, отметив, что Роману становится лучше с каждым днем.

Авербух отметил, что в настоящее время звезда ледовых шоу как никогда нуждается в поддержке поклонников, поблагодарив зрителей за то, что переживают за своего кумира.