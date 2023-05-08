Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен едет в Киев на День Европы

Пресс-секретарь ЕК заявила в понедельник в Брюсселе, что глава комиссии встретится там с президентом Владимиром Зеленским в День Европы и еще раз подтверди полную поддержку Украины.

Причина поездки в том числе и в том, что с этого года Украина всегда будет отмечать День Европы 9 мая.

В этот день отмечается годовщина так называемой Декларации Шумана.

9 мая 1950 года министром иностранных дел Франции Робером Шуманом было внесено предложение, чтобы сделать немыслимой новую войну между народами Европы.

Предложение Шумана рассматривается как рождение того, что сейчас называется Европейским союзом.