Представитель Пугачевой заявил, что никаких часов у певицы на похоронах Юдашкина никто не крал

Сведения о краже часов у певицы Аллы Пугачевой на похоронах ее друга, дизайнера одежды Валентина Юдашкина ничего общего с правдой не имеют, о чем сообщил представитель знаменитости.

Ранее в СМИ написали, что по факту пропажи часов стоимостью 2 000 000 российских рублей Алла Борисовна обратилась в полицию.

Человек исполнительницы проинформировал, что звезда сцены в МВД не обращалась и никаких комментариев по поводу не делала, о чем информирует Телеграм-канал BRIEF.

Представитель артистки считает, что слухи распространены "желтыми" СМИ которые придумали даже комментарии Пугачевой относительно пропажи часов.