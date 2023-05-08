Арбузы любят хлеб: чем подкормить южанина, чтобы быстрее и активнее плодоносил в средних широтах

Чтобы арбузы лучше плодоносили, их нужно несколько раз за сезон подкормить хлебной болтушкой. Для этого 500-600 гр. сухарей залить 10 л воды, настаивать до размягчения. И сразу же можно поливать растения - пока настой не забродил.

Хлеб также можно добавить в зеленое удобрение: на 10 л такого средства достаточно нескольких сухих корочек, оставшихся после обеда.

Если хлебных остатков нет либо их хватает на один замес, нужно досыпать к ним куриный комбикорм или отруби. Эффект будет тот же.

К слову, важно, чтобы хлеб не был заражен плесенью, иначе вместо пользы растению будет нанесен вред. Заплесневелый хлеб годится разве что для компоста, где плесневелые грибки гибнут.

Еще один вариант полезной для арбузов болтушки: 2-3 горсти комбикорма либо отрубей залить 5 л теплой воды, настоять 3 часа, перед употреблением взболтнуть.