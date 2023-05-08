У берегов Шотландии киты массово выбрасываются на берег

Прежде чем труп погрузили в трейлер территорию оцепили.

Это второй кит, выброшенный на тот же берег в последние недели, а 21 апреля была извлечена туша 9-тонного малого полосатика.

Севернее в заповеднике Лох-Флит в Сазерленде, на песчаной отмели в пятницу нашли мертвого горбатого кита.

Эксперт шотландской программы по выбрасыванию морских животных на берег сказал, что первоначальные осмотры показали, что молодая самка умерла после того, как запуталась в веревках.

Выброшенные на берег киты длиной более 7-ми метров считаются «королевской рыбой», и шотландское правительство имеет первоочередное право на туши китов, которые найдены мертвыми или выброшенными на берег.

Ответственность за более мелких китов, а также за всех морских свиней, дельфинов и осетровых несет уже местная власть.