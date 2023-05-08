Костомарова вышел на связь с фанатами впервые после госпитализации в январе 2023 года

19:02 2023-05-08

Роман Костомаров вышел на связь с фанатами через 4 месяца после госпитализации. Фигурист поблагодарил своих поклонников за поддержку, разместив в соцсетях соответствующий пост.

Звезда ледовых шоу и чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров наконец вышел на связь с фанатами. С момента попадания спортсмена в больницу прошло уже 4 месяца.

В его социальных сетях появилась новая публикация, где фигурист обращается к своим поклонникам.

Роман поблагодарил всех неравнодушных к его судьбе за поддержку, за то, что те молились о его здоровье.

Костомаров не стал скрывать, что впереди у него еще много трудностей, но терять надежду он не намерен, ведь рядом близкие люди и самые лучшие врачи.

Ранее Илья Авербух сообщал, что Костомарову с каждым днем становится лучше и лучше.

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