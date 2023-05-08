«Перемирие» 8 мая: Министерства ВС и ВМФ Франции допустили непростительный ляп в публикациях ко Дню победы над фашизмом

Технически это «капитуляция», на что не раз обращали внимание интернет-пользователи.

Ошибка не осталась незамеченной.

В этот день памяти 8 мая 1945 года, даты победы союзников над нацистской Германией, министерство и начальники штабов вооруженных сил традиционно приветствовали это событие в Твиттере.

Так в аккаунте Министерства вооруженных сил было опубликовано «повествование о последних 15 днях до перемирия», а в аккаунте начальника штаба ВМФ была опубликована фотография с подписью «Поднимем наши знамена высоко в ознаменование перемирия 8 мая 1945 года».

Как известно ни 8 мая 1945 года, ни в последующие дни после окончания войны не было подписано ни одного перемирия.

На этот факт не преминули указать интернет-пользователи.

Столкнувшись с возмущенной реакцией, две публикации были отозваны и заменены новыми уже без ляпов.