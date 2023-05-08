Ветеран Афганистана планирует поняться на Эверест на двух протезах

Хари Будха Магар, бывший солдат полка гуркхов, стремится стать первым человеком с двумя ампутированными конечностями выше колена, покорившим Эверест.

Хари потерял ноги, когда наступил на самодельное взрывное устройство в Афганистане в 2010 году.

Он отправился в путь в воскресенье после двухнедельного ожидания подходящей погоды в базовом лагере.

Ветеран сообщил, что надеется «вдохновить других» и изменить восприятие людей.

«Все возможно с адаптацией, и я надеюсь, что мое восхождение изменит представление о способностях людей с ограниченными возможностями, а также вдохновит других на восхождение на собственную гору, какой бы она ни была», — сообщил он.

Мужчина сообщил, что очень нервничал, но поддержка его семьи и друзей помогла ему «пережить самые трудные моменты».

Команда отправилась в путь в темноте в воскресенье, дождавшись подходящей погоды.

Их первой задачей было пройти по ледопаду Кхумбу, расположенному у истока ледника Кхумбу, по пути к первому лагерю.

Он благополучно преодолел этот переход и отдыхал, прежде чем продолжить восхождение на гору ко второму лагерю на высоте примерно 6 400 м.

Криш Тапа, горный проводник Хари и бывший командир горного отряда SAS, сообщил, что это было очень сложное восхождение.

Пришлось изобретать другой подход к восхождению с гораздо большей командой альпинистов, чтобы всегда обеспечивать безопасность.