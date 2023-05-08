Нечаеву вслед за Блиновской обвиняют в неуплате налогов в 10 000 000 рублей

Еще одну "любительницу" марафонов проверяют на предмет уплаты обязательных налоговых сборов в казну российского государства.

Ольга Нечаева обвиняется в неуплате налогов в 10 000 000 российских рублей.

Долг блогера гораздо скромнее, чем у Елены Блиновской, но скрывала свои доходы она по той же схеме, что и основательница "Марафона желаний".

Нечаева также переписала часть своего бизнеса на родственников. По имеющимся сведениям, проверка по душу блогерши ведется еще с середины марта.

Ольга является автором марафонов "Голые деньги" и "Мне ПОХ".