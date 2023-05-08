Волочкова накинулась на своих хейтеров, назвав их злобными, недолюбленными тетками

Артистка балета Анастасия Волочкова в очередной раз отводит душу на Мальдивах. Знаменитость столкнулась с новой волной хейта, который решила не оставлять без ответа.

Балерина размещает в Сети свои снимки в бикини на фоне океана. В комментариях под постами имеется немало негативных комментариев. Звезда балета отреагировала на хейт очень резко.

Знаменитость убеждена, что ее недругами являются злобные, недолюбленные тетки.

Волочкова заявила, что те, кто пишет ей гадости, "сидят в трущобах и воняют".

Она не забыла напомнить, что путешествие на Мальдивы обошлась ей в 3 000 000 российских рублей. По мнению Анастасии, хейтеры "погибают от зависти" из-за того, что себе подобную роскошь позволить не могут.