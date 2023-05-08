Барецкий заявил, что позволил остановиться Пугачевой в замке в деревне Грязь во время ее пребывания в России

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева продала замок в деревне Грязь. Стас Барецкий, назвавшийся хозяином имения, сообщил, что позволил исполнительнице остановиться в ее прошлом владении, о чем сообщает Woman.ru.

Алла Борисовна прибыла в РФ проводить в последний путь своего друга, модельера Валентина Юдашкина. Похороны кутюрье состоялись 6 мая.

Барецкий заявил, что во время приезда Пугачева попросилась переночевать в замок, признавшись, что ей страшно, так как дом огромный и стоит совсем пустой.

Примечательно, что никаких комментариев о продаже своего особняка ни Алла Борисовна, ни ее супруг Максим Галкин не давали.