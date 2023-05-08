Лопес назвала причину своего расставания с Аффлеком

В 2021 году исполнительница и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек снова стали встречаться, а в прошлом году зарегистрировали свои отношения официально.

Джей Ло утверждает, что разрушить их отношения сможет только одно обстоятельство. Деталями ситуации звезда сцены и экрана поделилась в эфире проекта "The View".

Лопес заверила, что отношения их оборвутся, если Аффлек изменит ей с лучшей подругой.

Дженнифер утверждает, что в этом случае просто ушла бы.