Чехова призналась, что столкнулась с серьезной проблемой, сбросив 30 килограмм

В своих социальных сетях ведущая ТВ Анфиса Чехова призналась, что, сбросив вес, стала испытывать проблемы с подбором одежды.

Знаменитость вспомнила, что во времена, когда она весила 80 килограмм, была с подругой в Милане. В бутике, который приятельницы посетили, Чеховой сообщили, что на нее у них одежды нет.

Теперь же, когда вес звезды минус 30 кг, все происходит с точностью наоборот. Одежда не садится как надо. Все велико, а меньший размер отсутствует.

Напомним, что так сильно похудеть Анфисе помог полный отказ от сахара и всех продуктов, где он содержится.