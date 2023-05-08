Президенты Мексики и США хотят обсудить миграцию

Видеотрансляция их переговоров во вторник будет посвящена борьбе с наркотиком фентанилом и экономическому сотрудничеству между двумя соседними странами, заявил Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции в понедельник.

11 мая будет отменена противоречивая практика депортации, так называемое положение о Разделе 42

Он был введен во время пребывания на посту экс-президента Дональда Трампа и, в связи с пандемией коронавируса, облегчил быстрое возвращение нелегалов.

При Байдене правило изначально сохранялось.

В США опасаются, что число мигрантов на южной границе может значительно увеличиться после отмены правила.