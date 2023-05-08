Катина вышла на сцену с огромным животом на футбольном матче

Лена Катина не только выступила на большом сроке беременности на сцене в рамках футбольного матча, но еще и активно танцевала и прыгала. Выступала артитска вместе с Юлей Волковой.

Экс-солистка "Тату" летом должна стать матерью во второй раз. У нее уже есть сын Александр от первого брака.

В прошлом году Катина вышла замуж во второй раз за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Именно он станет отцом ребенка певицы.

Лена признается, что вторая беременность проходит гораздо спокойнее, чем первая, а вот муж переживает по поводу очень сильно, ведь для него это первый ребенок.