32-летняя чемпионка Олимпийских игр Тори Боуи, которая находилась в положении, найдена мертвой в своем доме

Соседи и близкие отмечают странное поведение Тори Боуи перед кончиной.
Она кидалась яйцами в противоположный дом, а, поссорившись со своим бойфрендом, угрожала тому ножом.
Боуи было 32 года и она была беременна.
Полицейские следов насильственной смерти не обнаружили и считают, что женщина наложила на себя руки.
Тело атлетки было обнаружено в ее доме во Флориде.
В 2016 году Тори смогла стать Олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль.
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