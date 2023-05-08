32-летняя чемпионка Олимпийских игр Тори Боуи, которая находилась в положении, найдена мертвой в своем доме

Соседи и близкие отмечают странное поведение Тори Боуи перед кончиной.

Она кидалась яйцами в противоположный дом, а, поссорившись со своим бойфрендом, угрожала тому ножом.

Боуи было 32 года и она была беременна.

Полицейские следов насильственной смерти не обнаружили и считают, что женщина наложила на себя руки.

Тело атлетки было обнаружено в ее доме во Флориде.

В 2016 году Тори смогла стать Олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль.