Как полагает Макговерн, действующий украинский президент Владимир Зеленский подведет свою страну и бросит народ "на произвол судьбы", убежав на Кипр.

Он хороший актер, играющий роль защитника, который будет со своей страной до конца. Но через несколько недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы.

Далее экс-аналитик ЦРУ отметил, что Зеленский ничего не решает сам, а только исполняет чужую волю, навязанную извне. Макговерн предрек очень тяжелое время для ВСУ в ближайшие месяцы.

Он считает, что "так называемое украинское контрнаступление" обречено на провал и "возможно, даже не начнется".

После этого, по мнению политика, должен последовать совсем "другой процесс", а именно - остановка боевых действий и мирные переговоры.

Макговерн уверен, что Соединенные штаты тоже выступят в поддержку такой инициативы.