Израиль атаковал цели в секторе Газа, десять погибших

Целью операции «Щит и стрела» был высокопоставленный офицер организации, заявили израильские военные.

Согласно палестинским источникам, в результате атаки было убито не менее десяти палестинцев, в том числе несколько высокопоставленных чиновников «Исламского джихада». Еще десять палестинцев получили ранения.

Израильские военные ввели ограничения в отношении населенных пунктов на юге страны.

По их данным, боевики в секторе Газа выпустили по Израилю десятки ракет и несколько минометных снарядов на прошлой неделе после гибели палестинского заключенного.

Утром во вторник израильские беспилотники нанесли удар по двум зданиям, принадлежащим «Исламскому джихаду», в городах Газа и Рафах.

Оба здания сильно повреждены и в них произошел пожар.

Гражданским лицам на юге Израиля было приказано оставаться вблизи обозначенного безопасного района до среды.

В оккупированном регионе закрыты погранпереходы, дороги и школы.