США выделят еще 1,2 млрд на долгосрочную военную помощь

Пакет помощи, который предназначен для поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России, будет официально объявлен во вторник.

Согласно информации, основной целью является усиление противовоздушной обороны беспилотниками и ракетами, в том числе ракетами класса "земля-воздух".

В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, регулярно поставляемых в Украину из запасов Пентагона, предполагается, что они будут выдаваться в течение нескольких месяцев или лет для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в области безопасности.