Россия планирует расширить свои военные объекты в Кыргызстане

Главы государств обеих стран подчеркнули важность «укрепления вооруженных сил Кыргызстана и расширения российских военных объектов на территории Кыргызстана», говорится в заявлении Кремля, опубликованном в понедельник после переговоров между президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым и президентом России Владимиром Путиным. Москва.

Обе страны планировали углубить свое «военно-техническое сотрудничество», а также экономические и культурные связи, чтобы выйти на «новый уровень интеграции».

Ранее сообщалось, что для участия в торжествах, посвященных 78-й годовщине Победы, в Москву прибыли лидеры ряда стран СНГ, в том числе, премьер-министр Армении Никол Пашинян.