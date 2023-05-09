Делегация ЕС отменила прием в Израиле из-за министра Бен-Гвира

Делегация ЕС в понедельник отменила дипломатический прием по случаю Дня Европы из-за запланированного присутствия на нем крайне правого израильского министра Итамара Бен-Гвира.

Министр безопасности Бен-Гвир из правой экстремистской партии «Еврейская сила», который уже был осужден за разжигание ненависти, среди прочего поддерживает расширение территории Израиля и отвергает палестинское государство.

Он вызвал международную критику, когда спровоцировал напряженность в отношениях между Израилем и палестинцами, посетив Храмовую гору.

Действия правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху все чаще подвергаются критике со стороны федерального правительства Германии.

В понедельник министерство иностранных дел ФРГ сообщило о необходимости переговоров о разрушенной палестинской школе. Эти события подорвали мирный процесс, говорится в сообщении.