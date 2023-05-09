Климова выложила в Сеть видео, где ее семилетняя дочь Белла переживает по поводу того, что выходные на исходе

08:28 2023-05-09

Екатерина Климова поделилась с подписчиками забавным роликом в соцсетях. Главным персонажем "корометражки" стала ее семилетняя наследница Белла.

Известная российская актриса Екатерина Климова решила поднять своей аудитории настроение, выложив смешное видео, где "юморит" ее маленькая дочь Белла, которую артистка родила от своего последнего мужа и коллеги по экрану Гелы Месхи.

Заметим, что неудивительно, что с такими родителями девочка с ранних лет проявляет артистизм.

Климова продемонстрировала, как ее наследница "страдает" по поводу подходящих к концу больших выходных.

Девочка заставила смеяться родню и поклонников матери, Она изобразив печаль, по-актерски приложив руку ко лбу.

Белла заявила, что у нее "атаческая паника" и она не знает что с этим делать.

Известно, что дочь Климовой с малых лет посещает курсы актерского мастерства. Также наследница актеров выступает в коллективе "Непоседы".

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