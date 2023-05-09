Action Mobil представили Globecruiser 7500, восьмитонный дом на колесах за 750 000 евро

Globecruiser 7500 был создан австрийской компанией Action Mobil и хотя отличается выдающимися размерами, но задуман, как автомобиль для отдыха.

Его длинна составляет десять метров, а стоимость такая же как у некоторые роскошных автомобилей - 750 000 евро .

Сумасшедшая цена для автодома объясняется всеми функциями и комфортом, который он предоставляет своим пользователям.

Автодом вездеходный и создан для выживания на открытом воздухе.

Помимо внушительных размеров, он имеет шесть массивных колес повышенной проходимости, подходящих для езды по всем возможным поверхностям.

Что касается его функциональности, он оборудован местами для хранения достаточного топлива и воды, чтобы их хватило на неделю.

Имея габариты в четыре метра в высоту и десять метров в длину, он может перевозить мотоцикл и запасное колесо с помощью гидравлического подъемника, установленного сзади.

Он больше похож на военный грузовик, чем на автомобиль для отдыха и, тем не менее, он никоим образом не предназначен для военного применения.