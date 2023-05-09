Васильева назвала свой ежемесячный размер доходов

Заработок богатых и знаменитых всегда интересовал простых смертных.

Известная актриса Татьяна Васильева решила удовлетворить любопытство своих поклонников, назвав сумму, которую она зарабатывает в месяц.

Оказалось, что ежемесячный доход артистки составляет 2 000 000 - 3 000 000 российских рублей.

Откровениями по поводу Васильева поделилась в шоу "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой.

Также звезда экрана и сцены рассказала о своих тратах. На себя она расходует 360 000 рублей и по 100 000 отдает детям (Филиппу, которому 44 года, и Лизе, которой 36).

Остальные средства Васильева откладывает на недвижимость. За годы своей деятельности ей уже удалось стать хозяйкой 6 квартир.