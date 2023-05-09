Диснеевская «Ариэль» с темнокожей русалочкой празднует голливудскую премьеру

Классическая история о трагической любви русалки к принцу была отредактирована Диснеем в 1989 году как мультфильм «Русалочка», по ее мотивам на студии создали полнометражную ленту.
В фильме задействованы такие звезды, как Холли Бейли, Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем.
«Этот момент значит для меня все», — отметила 23-летняя Холли Бэйли, которая сыграла в фильме главную роль — Ариэль.
«Для меня большая честь сыграть эту знаковую роль», - подчеркнула темнокожая певица.
Премьера в кинотеатрах запланирована на конец мая.
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