Фон Дер Ляйен отпразднует Ден Европы с Зеленским в Киеве

Как ранее сообщали источники в ЕК, она отметит День Европы в украинской столице вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Планируются также переговоры о поставках боеприпасов по новому плану ЕС, а также дальнейшей финансовой поддержки и подготовки к переговорам с Украиной о ее вступлении в ЕС.

«Украина — часть нашей европейской семьи», — заявила фон дер Ляйен по прибытии.

Тот факт, что она находится в Киеве в День Европы, является символом, но он также показывает, что ЕС уже работает рука об руку с Украиной во многих областях.