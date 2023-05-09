Зеленский предупреждает, что на разминирование Украины потребуются «десятилетия»

В своем ежедневном обращении, транслируемом в социальных сетях, украинский президент отметил, что не менее «170 000 квадратных километров» украинской территории напичканы минами и неразорвавшимися бомбами.

Это почти треть всей площади страны, подчеркнул Зеленский.

Любопытно, что ранее глава украинского правительства дал оценку площади минных полей выше, чем ее представил Зеленский, в 250 000 км².

Заминированная площадь превышает площадь Корейского полуострова, взятого в целом (221 000 км2 по подсчету Йонхап), Румынии (238 000 км2) и даже Великобритании (244 000 км2).