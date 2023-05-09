AP и New York Times получили Пулитцеровскую премию за репортажи об Украине

10:37 2023-05-09

Информационное агентство Associated Press (AP) было удостоено Пулитцеровской премии 2023 года за серию репортажей из Украины.

Агентство AP получило в Нью-Йорке в понедельник (по местному времени) престижную награду в категории «Общественное обслуживание» за освещение событий в охваченном боевыми действиями украинском городе Мариуполе, даже после того, как оттуда эвакуировались многие журналисты.

New York Times была удостоена премии в номинации «На службе государства».

Издание не раз публиковало эксклюзивные материалы на тему украинского конфликта, в которых ссылалось на чиновников администрации президента США и Пентагона.